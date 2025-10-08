Cambiamenti di nome e strategia per l’ECA, l'associazione dei club europei, diventa European Football Clubs (EFC). È stata presentata la sua nuova identità e strategia volta a garantire che i club e i loro interessi rimangano al centro del calcio. EFC si rinnova con oltre 800 membri in 55 Paesi, riunendo club maschili e femminili di ogni dimensione provenienti da tutta Europa con la missione di aiutare ogni club membro a crescere e svilupparsi. Il rebranding riflette una trasformazione già in corso.

Durante la presentazione, avvenuta a Roma, il presidente, Nasser Al-Khelaïfi ha dichiarato: "Il lancio di EFC rappresenta un momento fondamentale nell’evoluzione e modernizzazione della nostra grande istituzione. Abbiamo posto le parole 'football clubs' e le tre lettere più importanti — EFC — al centro del nostro nome, per comunicare più chiaramente chi siamo e cosa rappresentiamo. Ma questo è molto più di un semplice rebranding: dimostra che pensiamo in modo diverso e spingiamo sempre oltre i confini per migliorarci continuamente. Soprattutto, è una dichiarazione che il calcio è al centro di tutto ciò che facciamo, e che i club sono al centro di tutto ciò che rappresentiamo. Il nostro nome riflette finalmente il nostro scopo, e il nostro scopo riflette il nostro nome. Non smetteremo mai di lavorare per gli interessi collettivi di tutti i nostri membri e per lo sviluppo del calcio dei club nel suo insieme" ha concluso.