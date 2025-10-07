Il Barcellona è uno degli argomenti trattati da Toni Kroos nel suo podcast 'Einfach mal Luppen', in collaborazione con AS. Analizzando il gioco dei blaugrana, l'ex centrocampista del Real Madrid riavvolge il nastro anche alla passata stagione e all'eliminazione in semifinale di Champions League per mano dell'Inter.

"Il Barcellona ha uno degli stili di gioco più attraenti, se non il più attraente di tutta Europa, ma penso che si prenda troppi rischi - sottolinea il tedesco -. In una giornata storta per Pedro, Lamine o Raphinha, qualsiasi squadra può fagli male e batterli: possono eliminarli dalla Champions League. È successo la scorsa stagione contro l'Inter, prima o poi troveranno una rivale che li eliminerà".