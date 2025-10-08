Intervenuto su Radio Bianconera, l'agente di mercato Davide Torchia, parlando della Juventus di Tudor, ha tirato in ballo anche l'Inter, ricordando peraltro il risultato del derby d'Italia. "I pareggi? Non sono deluso. Ero molto più irritato per non aver vinto a Verona. Gli scontri diretti sono importanti. È stata battuta l'Inter, ma abbiamo gli stessi punti, significa che si sono e persi contro altre squadre. Con il Milan quindi ci sta il pareggio".

Poi aggiunge:

"È importante se per esempio affronti le rivali. Il trend è quello del momento. Quindi un bilancio lo fai a novembre/dicembre. Aver già affrontato Inter, Atalanta e Milan non è poco. La percentuale di difficoltà è maggiore rispetto ad altre".