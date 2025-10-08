La situazione di Piotr Zieliński, che non è riuscito a garantirsi un posto nella formazione titolare dell'Inter, suscita qualche preoccupazione in patria. Il CT della Nazionale polacca Jan Urban ha parlato del momento del centrocampista nerazzurro durante la conferenza stampa della vigilia del match amichevole contro la Nuova Zelanda, senza lasciarsi andare in eccessivi allarmismi. "Non direi che Piotr abbia un grosso problema. In realtà ha saltato qualche partita, ma è difficile dirlo ancora perché non è chiaro se giocherà nel prossimo futuro. Potrebbe avere più minuti. In caso contrario, a novembre diremo che la situazione è difficile. Se qualcuno non gioca per un breve periodo, non ha perso la forma fisica. Ma se la situazione si prolunga, gli mancherà il ritmo e non riesce a dimostrare di cosa è capace" ha detto prima di rispondere sulle possibilità che il polacco lasci l'Inter.

Cambio di club?

"È un adulto, ha i suoi consiglieri. Sono sicuro che ce la farà a ritrovare spazio perché è un ottimo giocatore. Il mercato è ormai chiuso, quindi deve concentrarsi sulla sua lotta per trovare un posto da titolare all'Inter".

