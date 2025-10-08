Dopo la vittoria ottenuta dal Siviglia qualche giorno fa contro il Barcellona, è diventato virale il discorso dell'allenatore dei Blanquirrojos, l'ex Inter, Matias Almeyda che, prima, durante e dopo il match ha dato una lezione di vita ai suoi giocatori, ma non solo a giudicare dalla risonanza avuta dalle sue parole. A commentare quanto detto dall'ex nerazzurro è un altro ex calciatore della Beneamata, compagno proprio dell'argentino, Lele Adani.
L'ex difensore, oggi commentatore tecnico e opinionista, durante l'ultima puntata di Viva el Futbol è tornato sulle belle dichiarazioni dell'ex centrocampista: "Almeyda è uno di quei fratelli che mi hanno dato la vita. È una cosa di anima - ha premesso Adani -. Il Siviglia ha battuto il Barcellona, quindi lui in questi giorni ha parlato tanto. Si può allora, anche in mezzo a tanti giornalisti, gente di comunicazione, toccare temi forti, per fare da tramite e farli arrivare alla gente. Perché lui usa la massima espressione del calcio che sono i professionisti ad alti livelli, ma riguarda tutti i lavori. Anche il calcio dei dilettanti perché il calcio è un mezzo per parlare. Quindi comunicare anche per gli amatori del calcio è una cosa importante invece che spesso banalizzare e ridere".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
