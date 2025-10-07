Il ministro per lo Sport Andrea Abodi è tornato a parlare del futuro di San Siro, intervenendo oggi a Milano durante il sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano a Rho, sede delle discipline di speed skating e hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

"San Siro? La delibera apre alla procedura di vendita - ha spiegato Abodi -. Poi ci sarà lo sviluppo del progetto che i due club hanno già elaborato e che il Comune conosce. Mi auguro si manifesti concretamente in tempi brevi, perché per gli Europei non c’è tempo da perdere", ha concluso.