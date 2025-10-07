Lungo intervento a Stile Tv, durante la trasmissione 'Salite sulla Giostra' dell'ex calciatore Davide Lanzafame, chiamato a rispondere sul campionato italiano e sulla lotta al vertice: "L’Inter negli ultimi 4 anni è sempre stata la squadra più forte ed attrezzata quindi se guardo il potenziale della rosa, metto ancora una volta l’Inter davanti" ha detto mettendo una fiche sulla squadra di Cristian Chivu.

"Il Napoli però ha il fattore Conte e gli allenatori forti diventano impattanti e spostano gli equilibri. Non sempre quindi la più forte vince, lo scorso anno infatti il Napoli non era paragonabile all’Inter. A questi livelli dove i ritmi sono elevati e il tasso di infortunio è altissimo, giocare 3 competizioni porta via energie e provoca molto stress quindi si perde qualcosa in campionato. Il Napoli lo scorso anno ha fatto una sola competizione, quest’anno invece Napoli e Inter giocano alla pari. La Champions toglie energie e anche qualche punto" ha concluso sul paragone tra Napoli e Inter.