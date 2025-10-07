Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo e tra una terapia e l'altra, l'attaccante belga sta già pensando ad organizzare il ritorno in Italia. L'ex Inter, che dopo l'infortunio aveva scelto di fare la terapia conservativa, seguendo il consiglio del suo fisioterapista evitando l'intervento, potrebbe far rientro a Napoli già a fine ottobre per poi tornare a giocare a dicembre. Big Rom dunque molto probabilmente non sarà presente al Maradona per Napoli-Inter. Questo secondo le indicazioni di Geert Lambaerts, giornalista belga che, a Radio Napoli Centrale, ha aggiornato sulla condizione dell'attaccante. E a proposito di informazioni, Lambaerts ha pure dato qualche indicazione sul suo futuro.

Il futuro di Romelu?

"L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli".