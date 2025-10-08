Prima dell'appuntamento di Milano presso il Mondadori Store di Galleria Vittorio Emanuele, Henrikh Mkhitaryan presenterà il suo libro 'La mia vita sempre al centro' in un altro incontro organizzato a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese, lunedì 13 ottobre presso la Libreria Tarantola di Piazza Martiri di Via Fani 1, dove è previsto anche un firmacopie. 

Mer 08 ottobre 2025
Christian Liotta
