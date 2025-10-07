André Onana ha già conquistato il Trabzonspor. Secondo quanto riportato dal The Sun, il club turco starebbe già valutando di trattenere il portiere e di aquistarlo a titolo definitivo del Manchester United: il tablod parla della chiara intenzione di avviare i contatti con i Red Devils, che per ora hanno ceduto il camerunese con la formula del prestito secco.

Resta da capire l'eventuale costo dell'operazione considerando l'importante cifra sborsata dagli inglesi per strapparlo all'Inter nell'estate del 2023.