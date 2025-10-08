Chivu supera Inzaghi. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, paragonando questa stagione a quella passata, arrivati a questo punto, il tecnico romeno ha fatto meglio: 1 punto in più in campionato e bottino pieno in Champions. Ma è chiaro che affrontare l'Ajax ad Amsterdam non è esattamente la stessa cosa di andare a giocare in casa del Manchester City.

Siamo solo all'inizio. E va ricordato che lo scorso anno, nonostante gli "zero tituli", l'Inter comunque è arrivata in fondo a ogni competizione. Quest'anno, dopo un inizio stentato e i ko con Udinese e Juve, i nerazzurri si sono rimessi in marcia e non hanno sbagliato più nulla, mostrando nuova solidità e apprezzabile gioco.

"Il rilancio nerazzurro è stato agevolato anche da un calendario non troppo complicato: 5 successi consecutivi tra Serie A e Champions - sottolinea il CdS -. E averlo sfruttato è stato senz’altro un merito. I progressi, le antiche e le nuove sicurezze, però, vanno testati e verificati con l’asticella più alta. Beh, in questo senso, non occorrerà attendere molto, visto che alla ripresa del campionato, l’Inter affronterà, in trasferta, prima la Roma e poi il Napoli, ovvero le prime della classe: tutto in una settimana, con l’intermezzo del viaggio ia Bruxelles per sfidare l’Union St.Gilloise. È l’occasione per dare una prima svolta all’annata. Dall’altra parte, però, c’è anche il rischio di andare incontro ad un ridimensionamento. Tanto più che c’è da invertire la rotta nel rendimento negli scontri diretti. Nell’anno scudetto, i nerazzurri furono implacabili: pochi punti persi e zero sconfitte. Nel campionato passato, invece, proprio i big match si sono rivelati un tallone d’Achille. Pochi successi, due con l’Atalanta, uno con Roma e Lazio, e diversi stop. Tra le vittorie mancate più dolorose quella del Maradona, con il pareggio del Napoli a pochi minuti dalla fine, e quelle a San Siro contro la Lazio, con rigore contro quasi al fotofinish. La seconda, in particolare, è costata il bis scudetto".



