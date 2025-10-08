Domani, all'Eden Arena di Praga, Zlatko Dalic guiderà per la centesima volta in carriera la Nazionale croata nel match contro i padroni di casa della Repubblica Ceca, valido per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Una ricorrenza che lo rende 'orgoglioso', ma che non basta per farlo sbottonare rispetto alle scelte di formazione: "Quando si giocherà la 200esima partita, rivelerò qualcosa di più sulla squadra - ha detto scherzosamente il ct croato ai giornalisti presenti in conferenza stampa -. Dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita diversa rispetto all'andata di Osijek. La Repubblica Ceca sa che non ha alternative alla vittoria e giocherà per provare a prendere i tre punti. Dovremo essere molto bravi, mettere tanta qualità: dobbiamo dimostrare di più rispetto alle partite precedenti. Quanto al gruppo, stanno tutti bene, compresi Gvardiol e Kovačić che sono tornati a disposizione. Quindi avrò qualche dolce dubbio di formazione".