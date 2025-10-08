Lunga intervista rilasciata a TuttoC.com dall'ex Inter, Mike Aidoo, cresciuto nel vivaio nerazzurro e oggi titolarissimo alla Pergolettese. Di seguito alcuni passi della chiacchierata del difensore.

Nel vivaio dell'Inter eri più un esterno offensivo, ora ti stai affermando come terzino completo. In cosa senti di essere cresciuto in Serie C?

"Sicuramente dal punto di vista difensivo. È un campionato molto tosto, fisico e pieno di giocatori esperti: serve attenzione ai dettagli, perché basta un attimo per prendere gol. Sto migliorando nei posizionamenti, a livello fisico nei contrasti e nella concentrazione. Ogni partita è un'occasione per crescere."

Molti tuoi ex compagni sono rimasti all'Inter Under 23. Tu invece hai scelto la Pergolettese: perché questa decisione?

"Volevo giocare, avere spazio e continuità. All'Inter Under 23 non so se avrei trovato lo stesso minutaggio, mentre qui ho sentito subito fiducia. Il direttore e il mister mi hanno voluto e io ho accettato con entusiasmo. È stata una scelta semplice, perché ho trovato un progetto serio e la possibilità di dimostrare il mio valore."

Ti sei formato in una delle migliori scuole d'Italia, quella dell'Inter. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza?

"La mentalità vincente e l'umiltà. All'Inter me l'hanno insegnata sin dal primo giorno, e anche i miei genitori mi hanno trasmesso lo stesso valore. Non mollare mai, lavorare sodo, restare umili: sono cose che cerco di applicare ogni giorno qui a Crema."

Guardando al futuro, quali sono i tuoi obiettivi personali?

"Il mio sogno è arrivare in Serie A e vincere trofei, magari con l'Inter o con un'altra squadra. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma voglio lavorare per raggiungere i palcoscenici più importanti del calcio."

Hai avuto modo di allenarti con la prima squadra dell'Inter nella scorsa stagione. C'è un insegnamento che ti è rimasto impresso?

"Sì, ho avuto la fortuna di allenarmi spesso con loro. Sono professionisti esemplari e si impara tanto solo guardandoli. In particolare devo ringraziare Denzel Dumfries, che mi ha preso sotto la sua ala: mi dava consigli ogni giorno, mi seguiva nei dettagli e mi aiutava a migliorare. Gli sono davvero grato".