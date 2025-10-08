Secondo quanto svelato da Tyc Sports, l'amichevole tra Argentina e Porto Rico, prevista inizialmente per lunedì prossimo, a Chicago, è stata rinviata di un giorno e si giocherà in un altro luogo, al Chase Stadium di Miami, con un orario ancora da confermare. Questo cambiamento, scrivono i colleghi argentini, si è reso necessario per motivi di sicurezza, dato che nella città dell'Illinois sono in corso delle proteste contro le politiche sull'immigrazione attuate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo slittamento è consentito dalla FIFA perché rispetta le norme relative alla compilazione del calendario.

Un'indiscrezione che, se confermata, avrà un impatto anche sull'Inter, visto che il rientro di Lautaro Martinez in Italia slitterebbe di 24 ore, con le inevitabili conseguenze sulla preparazione della gara contro la Roma, in programma sabato 18 ottobre, alle 20.45.