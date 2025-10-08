Ieri l'Inter ha ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i due giorni di riposo concessi da Chivu. Il gruppo, ovviamente, è particolarmente ristretto considerando i tanti nazionali che hanno lasciato Milano.

Come riferisce il Corsport, Marcus Thuram ha continuato il programma di recupero, svolgendo le terapie di rito, e al gruppo sono stati aggregati alcuni elementi dall’Under 23 e dalla Primavera per infoltire una truppa che al momento a livello di prima squadra vede presenti soltanto tre portieri e otto giocatori di movimento (Thuram escluso). Dalle nazionali, i primi a tornare in Italia saranno Sucic, Zielinski, Dumfries e De Vrij che termineranno i loro impegni già domenica.

Oggi e domani chi è rimasto alla Pinetina si allenerà al mattino, poi saranno scelti i nomi dei convocati che partiranno in direzione Bengasi, in Libia, dove venerdì è prevista l’amichevole con l’Atletico Madrid (ore 18).