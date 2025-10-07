Matias Soulé con la maglia dell'Italia? Lo scenario non è da escludere. Parola di Martin Guastadisegno, agente del fantasista della Roma che fatica ad essere preso in considerazione dell'Argentina: "Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto - le parole a LaRoma24.it -. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale".

L'ipotesi azzurra, ammette il procuratore dell'ex Juve, resta in piedi: "Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".