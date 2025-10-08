Nonostante l'infortunio di Marcus Thuram, le buone notizie per Cristian Chivu arrivano anche dall'attacco. In particolare da Ange-Yoan Bonny, che dopo l'exploit contro la Cremonese (un gol e tre assist) è rimasto ad oggi l'unico giocatore del reparto offensivo a disposizione del tecnico durante la sosta per le nazionali. Il 25 ottobre l'attaccante compirà 22 anni, facendo capire perché la società ha investito su di lui 23 milioni più 2 di bonus e soprattutto perché Chivu ha deciso di puntarci. Come d'altronde aveva fatto a Parma: titolare 12 volte su 13 partite, con un bottino di due gol e due assist. Ad oggi il francese è già a due gol e tre assist, per cui ha già fatto meglio nonostante abbia giocato soltanto 158' in otto gare.

Difficile, peraltro, che nelle prossime due gare non ci sia spazio, visto che Thuram molto probabilmente non ci sarà contro Roma e Union Saint-Gilloise. Ed essendo l'unica punta rimasta ad Appiano è probabile che all'Olimpico tocchi proprio a Bonny dal 1', dato che sia Esposito che Lautaro torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile giovedì 16, a due giorni dal big match.