Dopo il problema muscolare rimediato durante la scorsa partita giocata contro il Genoa, i giocatori del Napoli Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali che hanno restituito ai partenopei un verdetto amaro.

Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro invece per l'ex interista, Matteo Politano. Entrambi i giocatori salteranno quasi sicuramente la sfida al Maradona contro l'Inter in programma per il 25 ottobre.