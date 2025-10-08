La Croazia, l'Inter e... Luka Modric. Petar Sucic è protagonista di un'intervista per FIFA.com dove parla di tanti argomenti, a partire dal derby nel derby che quest'anno lo vedrà avversario del neomilanista Modric: "È davvero interessante che, per coincidenza, siamo finiti entrambi nella stessa città, anche se in squadre avversarie! Fortunatamente, la carriera di Luka è durata così a lungo che molti di noi giocatori più giovani abbiamo ancora la possibilità di imparare da lui e vedere in prima persona quanto significhi per lui giocare per la Croazia e quanto ancora ami il calcio e essere competitivo. Le sue qualità parlano da sole: Luka è uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi, un giocatore completo che vede tutto prima di chiunque altro, trova sempre una soluzione e fa di tutto per la squadra. Il fatto che, a 40 anni, sia entrato in un nuovo club, sia diventato immediatamente il leader e abbia portato il Milan a un livello superiore la dice lunga su di lui".

Il tuo impatto all'Inter e in Serie A è stato davvero notevole. Come sono stati i tuoi primi mesi in Italia e chi ti ha aiutato maggiormente ad adattarti al calcio italiano?

"Sapevo che stavo entrando a far parte di un grande club e la dirigenza mi ha fornito un quadro chiaro di cosa aspettarmi e di come vedevano il mio ruolo. Anche se nel frattempo è arrivato un nuovo allenatore, sono contento che il processo di adattamento sia andato esattamente come mi avevano descritto. Ovviamente ci vuole tempo per adattarsi: nuova squadra, nuovo allenatore, nuovo campionato, nuova città, nuova lingua... Ma dalla Dinamo Zagabria e dalla nazionale croata ho portato con me qualcosa di molto importante anche per l'Inter: la massima ambizione e la mentalità vincente, la voglia di vincere ogni partita. Sono soddisfatto di come sono andati i primi mesi: penso di aver giocato alcune buone partite e di aver dimostrato che la squadra può contare su di me. Sono grato a tutti i membri del club per la calorosa accoglienza e per avermi aiutato ad ambientarmi rapidamente".

Quanto è stata importante per te la Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti in questo senso?

"È stato un po' insolito conoscere la squadra in un ambiente così competitivo e di alto livello, ma nel complesso sono contento di come sono andate le cose. La squadra mi ha accolto molto bene; l'unico rimpianto è che il risultato finale non sia stato ancora migliore, perché abbiamo dimostrato di avere le qualità per farlo".

Zlatko Dalić e Cristian Chivu, due allenatori differenti: quanto ti stanno aiutando a crescere?

"Il ct Dalić ha ottenuto risultati incredibili con la Croazia. Ha appena raggiunto la sua centesima partita come allenatore della nazionale, il che la dice lunga sulla costanza dei successi ottenuti da quando ha assunto l'incarico. Apprezza profondamente l'unità della squadra, che è stata alla base di tutti questi risultati. Gli sono grato per avermi dato una possibilità e per la grande fiducia che mi dimostra durante le partite. Christian Chivu è stato un grande giocatore e, in quanto tale, capisce perfettamente la pressione che si prova giocando in un club come l'Inter. Non è mai facile subentrare a un allenatore che ha ottenuto grandi successi, ma lui ha gestito la situazione davvero bene. Credo che saremo nuovamente competitivi in tutte le competizioni perché abbiamo una grande squadra".

Quali sono i prossimi obiettivi di Sučić e il suo sogno calcistico più grande?

"Per quanto riguarda il calcio, ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club. Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter. Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo. Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio, è così che penso, ed è per questo che ora sono concentrato sul prossimo allenamento dopo questa intervista, poi sulla prossima partita e così via. Ogni successo deriva da questo tipo di processo e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".