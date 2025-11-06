Carlos Augusto si è soffermato anche ai microfoni di Sky nel post partita: "Questa settimana mi ero allenato sui tiri da fuori, sono contento per il gol ma possimao fare meglio. Dobbiamo approcciare meglio, possiamo farlo perché anche se tutti pensavano che fosse una partita facile in Champions non lo sono mai. Siamo una grande squadra ma quando entriamo in campo dobbiamo dimostrarlo, non si vince senza giocare, ogni partita dobbiamo dimostrare. Possiamo fare meglio, magatri un possesso più veloce ma abbiamo comunque creato le nostre occasioni. Ora abbiamo la Lazio e dobbiamo alzare il livello".
Data: Gio 06 novembre 2025 alle 00:20
Autore: Domenico Fabbricini
