La Gazzetta dello Sport oggi prova a fare chiarezza sulle tempistiche e sui prossimi passi per quanto riguarda il progetto nuovo San Siro dopo la firma del rogito che ha sancito il passaggio di proprietà dell'impianto a Inter e Milan. Subito un avviso: il processo sarà lungo e, probabilmente, accidentato. Insomma, sarà ancora questione di anni. Ecco gli step descritti dalla rosea.
Prossimi 9-12 mesi: il progetto - Manica e “Foster + Partners”, i due studi di architettura di rilevanza mondiale scelti da Inter e Milan, nei prossimi 9-12 mesi elaboreranno il progetto del nuovo stadio, al momento non avviato in concreto. Sono i mesi in cui si decideranno stile, caratteristiche, particolarità del nuovo impianto da 71.500 posti.
Prossimi mesi: i ricorsi - In contemporanea, nei prossimi mesi ci sarà una pioggia di ricorsi al Tar, con esposti prevedibili alla Procura e alla Corte dei Conti. Un caso è di grande attualità, con la convocazione in Procura per il promoter Claudio Trotta. Sotto la lente di ingrandimento anche la procedura con cui il Consiglio comunale di Milano, nella notte tra 29 e 30 settembre, ha approvato la delibera di vendita di stadio e aree ai club.
Inizio e fine dei lavori - I lavori per il nuovo stadio, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Meazza, nei piani inizieranno nella prima metà del 2027. L'inaugurazione, poi, dovrebbe arrivare nel 2031. Il vecchio Meazza, invece, sarà in gran parte demolito durante il primo anno successivo al completamento del nuovo impianto.
Euro 2032 - L’Italia a giugno 2032 ospiterà l’Europeo assieme alla Turchia. Le cinque città sedi delle partite verranno scelte entro ottobre 2026. Milano è una naturale candidata ma il Meazza non ha i requisiti Uefa. Il nuovo impianto ovviamente li avrebbe. Per questo, anche Ceferin guarda con attenzione al futuro di quel grande piazzale nella zona Ovest di Milano.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
