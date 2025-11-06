Voti non troppo esaltanti - giustamente - quelli della Gazzetta dello Sport agli interisti dopo il 2-1 al Kairat Almaty. Il migliore è il solito capitano Lautaro (6,5): "Vorrebbe sorridere, come pretende Chivu, ma gli stampano un calcio sulla tibia. Si sfoga con un gol di rabbia pura che ne rasserena l’animo".

Bene anche l'altro marcatore di serata, Carlos Augusto (6,5): "Il sinistro che scioglie le tensioni. Dopo oltre un’ora di sofferenza da centrale difensivo si assume la responsabilità del colpo vincente da fuori area".

Sufficienti i vari Sommer, Bisseck, Dimarco, Esposito, Bonny, Sucic, Thuram e Calhanoglu; 5,5 per De Vrij; senza voto Akanji.

Il peggiore è Frattesi (5): "Non ingrana, specie quando gioca dall’inizio: crolla due volte in area senza motivo e pasticcia tanto, troppo, fino alla logica sostituzione".

Stessa valutazione per Zielinski, Barella e Dumfries. 

Chivu 5,5: "Aveva avvertito la squadra: le insidie c’erano. Completa comunque il poker di vittorie al debutto assoluto in Champions, come Flick nel 2020".

Sezione: Focus / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 08:28 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print