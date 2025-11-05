Federico Dimarco è uno dei primi protagonisti di Inter-Kairat Almaty chiamati davanti alle telecamere di Prime Video per un'analisi a caldo del match di Champions League appena andato in scena a San Siro: "Abbiamo avuto un atteggiamento leggero e abbiamo sottovalutato un po' l'avversario, ma era importante vincere. Servivano quattro vittorie perché ora arrivano squadre forti e dobbiamo sudare fino alla fine per la qualificazione". 

Presa di coscienza importante dire che avete sottovalutato l'avversario.
"La partita si è vista, abbiamo sbagliato cose semplici. Me compreso. Bisogna lavorare, ma è una vittoria importante e ce la prendiamo". 

Era importante anche fare più gol. 
"Sì, però di partite facili ce ne sono poche. Ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti".

A Lautaro è tornato il sorriso?
"Ha segnato, quindi mi auguro di sì".

Sezione: News / Data: Mer 05 novembre 2025 alle 23:21
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print