Federico Dimarco è uno dei primi protagonisti di Inter-Kairat Almaty chiamati davanti alle telecamere di Prime Video per un'analisi a caldo del match di Champions League appena andato in scena a San Siro: "Abbiamo avuto un atteggiamento leggero e abbiamo sottovalutato un po' l'avversario, ma era importante vincere. Servivano quattro vittorie perché ora arrivano squadre forti e dobbiamo sudare fino alla fine per la qualificazione".

Presa di coscienza importante dire che avete sottovalutato l'avversario.

"La partita si è vista, abbiamo sbagliato cose semplici. Me compreso. Bisogna lavorare, ma è una vittoria importante e ce la prendiamo".

Era importante anche fare più gol.

"Sì, però di partite facili ce ne sono poche. Ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti".

A Lautaro è tornato il sorriso?

"Ha segnato, quindi mi auguro di sì".