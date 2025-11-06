"Un sorriso per il risultato e un altro per il ritorno al gol di Lautaro. Per il resto, il successo sul coraggioso Kairat Almaty lascia più ombre che luci sul momento dell’Inter, protagonista probabilmente della peggior prova stagione. Così una gara - la prima in un San Siro di proprietà - che doveva essere scontata si è trasformata in una faticosa salita, complicata dal temporaneo pareggio dei kazaki". Il Corriere dello Sport è molto duro con la prova dei nerazzurri.

"Superficialità, presunzione, disattenzione: la prestazione della squadra nerazzurra è stata un mix di tutti questi pessimi atteggiamenti - si legge -. E il primo a saperlo è Chivu, che non ha nascosto la sua rabbia in panchina. Troppi suoi uomini hanno steccato. E a funzionare male è stato soprattutto il centrocampo, con Barella che non è mai riuscito ad accendere la luce e soprattutto Frattesi apparso spesso fuori dal gioco".