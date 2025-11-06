In campo ieri dal 71' di Inter-Kairat Almaty, dopo aver smaltito nel giro di un mese il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato contro lo Slavia Praga, Marcus Thuram non compare nella lista dei convocati della Nazionale francese. Didier Deschamps, infatti, ha deciso di rinunciare all'attaccante nerazzurro per le sfide con Ucraina e Azerbaigian, in programma rispettivamente il 13 e 16 novembre. Presenti, invece, i milanisti Mike Maignan e Christopher Nkunku. Resta a Milano anche Adrien Rabiot, quasi recuperato ma non ancora a disposizione di Max Allegri.

I CONVOCATI:

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba;

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernadez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano;

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery;

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku.