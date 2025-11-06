C'è anche Yann Bisseck tra i protagonisti nerazzurri raggiunti da Prime Video per un commento sul match di Champions League vinto 2-1 dall'Inter contro il Kairat Almaty. Il tedesco parte dall'episodio del gol subìto: "La palla è andata alta, poi a volte nessuno sa chi deve andare. Dobbiamo fare meglio, non può sucedere ma è successo e dobbiamo fare meglio".

Come stai? Giochi da centrale o da braccetto, ora sembri il giocatore ideale per Chivu.

"Spero che il mister lo pensi. Per me è solo importante giocare, migliorare e aiutare la squadra. Se il mister mi dà fiducia sono contento. Devo migliorare ancora tante cose, ma credo di essere sulla strada giusta".