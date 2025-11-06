Le pagelle di Tuttosport partono da un 6 a Sommer, protagonista di una bella parata su Sorokin al 28'. Bene Bisseck, 6,5: pregevoli le chiusure su Satpayev, sembra in crescita. Meno bene De Vrij, distratto sulla rete di Arad e un po' in difficoltà contro Edmilson. Determinante Carlos Augusto, comunque non oltre il 6,5: il suo gol rasserena l'Inter.

A centrocampo tanti 5,5: parte Dumfries, che ha responsabilità sul gol del Kairat. Stesso voto per Frattesi, a cui riescono poche cose. Quindi Barella, prova tante cose difficili che pagano poco. Sufficiente Zielinski, il migliore dei tre che partono in mezzo, mentre Dimarco prende un 6,5 piazzando un bel cross per Lautaro già nel primo tempo (col destro) e assicurando continuità.

Sufficiente Pio Esposito, fallisce occasioni ma serve assist e si crea chance. Lautaro sale a 6,5, sbloccando il match: una certezza. Tra i subentrati 5,5 a Bonny (giudicato un po' indolente nonostante una gran palla a Pio) e 6 a Sucic, Calhanoglu e Thuram). Non giudicabile Akanji. Voto 6 a Chivu, la squadra porta comunque a casa il risultato pur con una prova non brillante.

Nel Kairat 6,5 a Satpayev e Arad. Sufficiente l'arbitro Godinho: resta qualche dubbio sul rigore tolto a Bisseck.