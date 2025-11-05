Federico Dimarco a caldo a Sky analizza così il 2-1 sul Kairat: "Si sa che in Champions alla fine sono tutte partite difficili e chiunque gioca alla grande e fa ottime partite, specie a San Siro. Noi abbiamo avuto un atteggiamento non dico sbagliato ma forse abbiamo sottovalutato l'avversario sbagliando anche cose semplici. Ma contava vincere e lo abbiamo fatto bene. Sapevamo che dovevamo vincere le prime quattro, ora arriva il bello con belle partite da giocare contro avversari forti, dovremo pensare partita per partita perché ogni gara è difficile soprattutto in Champions".

Può essere una stagione simile alla scorsa, arriverete in fondo a tutto?

"L'Inter come ogni anno deve lottare su tutti i fronti, difficile ora ragionare sul futuro, pensiamo partita dopo partita che appena guardiamo troppo in là perdiamo punti, è già successo".