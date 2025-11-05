Terminato il giro di interviste mediatiche, Cristian Chivu arriva nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento del match contro il Kairat. FcInterNews.it vi riporta le parole del tecnico rumeno grazie al proprio inviato.

Qual è l'analisi della serata?

"Potevamo fare meglio ma mi prendo i tre punti. Siamo arrivati a 12 che era la cosa che ci siamo proposti di fare prima della sosta, senza pensare alle altre. Guardo la classifica e i punti presi, in Champions non è mai scontata, le avversarie possono metterti in difficoltà con giocatori di qualità e lo abbiamo sentito sulla nostra pelle".

Cosa vuol dire quando dice che deve trovare qualcosa in più?

"Parlo di trasmettere le motivazioni, pensavo a quello. Magari è stata la stanchezza perché è la terza partita in sei giorni; mi prendo la responsabilità perché sono l'allenatore".

Quanto era importante sbloccarsi per Lautaro e perché era così nervoso dopo così poche partite? Magari più frenesia.

"Frenesia di tutta la squadra, tutta la squadra è stata frenetica. Non abbiamo fatto quanto preparato, ho visto tanta frenesia che ci ha fatto perdere qualche pallone. Poi sono stati bravi a creare la giocata e a creare un po' di più, perché magari col rischio che puoi non vincere ci metti qualcosa di più. Mi prendo il 2-1".

Pio Esposito deve migliorare sul piano delle scelte?

"Ma è un 2005, non dimentichiamolo. Sta giocando a certi livelli, ha dei compagni che gli danno una mano. Poi saprà essere più bravo a gestire le cose con più calma, però avercelo per noi è importante perché sa fare tante cose. Poi imparerà a fare cose senza frenesia".