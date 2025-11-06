Spazio ai commenti di Inter-Kairat 2-1, in particolare focus su Lautaro e Frattesi, il migliore e il peggiore in campo della sfida di ieri. L'attaccante nerazzurro sfrutta la chance dello psicologo Chivu, l'azzurro invece dimostra tutti i suoi limiti tattici in campo.

Data: Gio 06 novembre 2025 alle 12:00
Raffaele Caruso
