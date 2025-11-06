La vittoria contro il Kairat lascia l'Inter sul podio del club ranking Uefa. In prima posizione c'è ancora il Real Madrid, con 129.500 punti, davanti al Bayern Monaco con 122.250. Terzi proprio i nerazzurri, con 121.250.

La squadra di Chivu si lascia al momento alle spalle squadroni come Manchester City a 115.750 e Liverpool a 113.500, ma anche il Paris Saint-Germain con 106.500. Tutte le altre sono sotto i 100mila punti, a partire da Borussia Dortmund, Leverkusen, Barcellona e Arsenal che chiudono la top ten.