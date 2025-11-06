"Non era il sorrisone allargato dai due indici, pieno come piacerebbe a Cristian Chivu: ieri Lautaro Martinez rideva il giusto, senza troppa teatralità, mentre riproduceva l’esultanza del povero Achraf Hakimi. Ieri l’argentino ha dedicato il suo quarto gol in appena tre presenze di Champions all’ex compagno nerazzurro, nel suo letto di dolore parigino dopo l’infortunio terribile subito contro il Bayern. Nel cuore grande da capitano, Lautaro custodisce ancora i colleghi di ieri, ma soprattutto quelli di oggi, uno in particolare: dopo la rete un po’ pasticciata contro il tenace Kairat, ad abbracciarlo è spuntato pure Marcus Thuram, gemello ritrovato dopo lungo infortunio al bicipite femorale del 30 settembre qui contro lo Slavia". Così il Corriere dello Sport fotografa la serata del capitano argentino, autore del gol stappa-partita prima di uscire durante l'intervallo e vedere i suoi compagni portare a a casa affannosamente i tre punti.

Lautaro, ai kazaki, ha segnato il 12° centro in Champions nel 2025: "Da gennaio a oggi è il capocannoniere davanti a due mostri come Harry Kane e Kylian Mbappé, rispettivamente a 11 e 10 gol. Contro la Lazio tra tre giorni punta a far cadere il piccolo incantesimo anche in campionato, poi il Toro andrà di nuovo in Nazionale", si legge.