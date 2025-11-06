L'Inter vince senza convincere contro il modesto Kairat Almaty e, allora, l'analisi di Cristian Chivu dopo il 2-1 striminzito di San Siro non può che passare da un mea culpa. "Il malcontento di Chivu dopo aver fatto dodici punti nasce da questo - spiega Paolo Di Canio a Sky Sport -. I giocatori non sono scemi, avendo acquisito un certo status con due finali di Champions e uno scudetto vinto sanno che questa partita poteva complicarsi. Magari l'Inter vincerà anche le ultime quattro, ma la mia sensazione è che il gruppo percepisca il fatto di soffrire troppo. Capiscono che dovevano essere più cattivi in difesa e in attacco. Se Carlos Augusto non indovina quel tiro, la partita si 'impicca', una cosa brutta per una squadra importante. I giocatori sono forti e intelligenti".