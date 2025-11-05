Il difensore nerazzurro Yann Bisseck analizza così a Inter TV il match vinto per 2-1 contro il Kairat Almaty: “È una partita tosta, loro hanno giocato bene, hanno fatto le loro cose per bene. Noi sappiamo che dobbiamo migliorare, stare più sul pezzo. Abbiamo creato tanto, ma in difesa dobbiamo restare concentrati per 90 minuti. Alla fine siamo contenti per i tre punti. Le prossime quattro partite saranno difficili, noi siamo forti, crediamo in noi stessi e vediamo cosa succederà”.

La nazionale è un tuo obiettivo?

“Lo spero, spero che il ct stia guardando. Credo di star giocando bene, posso migliorare ancora. Spero di essere convocato, ma anche se non succederà devo aiutare la squadra. E se farò bene credo che alla fine sarò in Nazionale”.