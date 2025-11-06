Il progetto di San Siro è ancora top secret, ma quello che si sa (come riporta oggi Tuttosport) è quali tappe attendono ancora Inter e Milan dopo l'acquisto dello stadio e dell'area circostante.

Proprio la realizzazione del progetto sarà il primo step, dovrebe essere presentato entro luglio 2026. Si passerà quindi attraverso la conferenza dei servizi, che dovrebbe terminare entro marzo 2027, quando ci sarà la stipula della convenzione urbanistica per poi procedere all'assegnazione alle ditte che si occuperanno dei lavori. Il nuovo stadio sarà da 71.500 spettatori, l'intenzione dei club è inaugurarlo a dicembre 2030 per poi giocarci ad inizio 2031 e averlo anche agli Europei 2032. La rifunzionalizzazione dell'attuale Meazza dovrebbe concludersi entro dicembre 2035.