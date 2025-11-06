Grazie ai successi di Inter e Atalanta, l'Italia riprende quota nel season ranking dell'Uefa, che assegna un posto a testa alle federazioni che chiudono nelle prime due posizioni della classifica. In testa c'è l'Inghilterra a 9.388 punti, quindi la Germani con 8.000 davanti al Portogallo con 7.800 e Cipro con 7.750. Segue proprio l'Italia al quinto posto, con 7.714.

Seguono la Spagna a 7.625, la Polonia con 7.375, la Danimarca a 7.125, la Francia a 6.357 e i Paesi Bassi a 5.916.

Sezione: News / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print