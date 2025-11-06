Ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij analizza così il match vinto contro il Kairat Almaty: "Fare quattro vittorie in quattro partite era importante, dobbiamo continuare a fare punti perché siamo solo a metà del girone. Dobbiamo continuare a migliorare. Sicuramente cerco di dare sempre il massimo di me stesso quando scendo in campo, di aiutare i miei compagni e di essere positivo verso gli altri.

Le prossime di Champions? Giochiamo sempre per vincere, quando scendiamo in campo lo facciamo per quello. Lo faremo anche nelle prossime".