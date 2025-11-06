L'acquisto di San Siro da parte di Inter e Milan porterà a una rivoluzione anche nelle aree attorno allo stadio. Da landa desolata a nuovo polo vissuto del quartiere con una crescita dei valori immobiliari, come scrive il Corriere della Sera.

Il tunnel di via Patroclo verrà spostato verso Est per smistare la uto verso i posteggi da 15mila mq. Verrà costruita un'area polifunzionale con una maxi-riqualificazione dei terreni dell'Ex Trotto, un mercato comunale e due scuole (nido e dell'infanzia) che faranno da cornice a un complesso immobiliare di 1.300 appartamenti (600 in vendita e 700 in affitto).

In più un hotel a 4 stelle da 350 camere e altre funzioni commerciali, oltre al museo di Inter e Milan. Del Meazza resterà giusto il 9% del totale. La quota di verde sarà di 80mila mq.