Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così il match vinto per 2-1 contro il Kairat Almaty:

“So il gruppo con cui ho a che fare, ci prendiamo la vittoria e siamo consapevoli di poter fare meglio. Il calcio è questo, mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la motivazione giusta per questa partita, ma alla fine contava la vittoria. Abbiamo avuto l’occasione per chiuderla prima, non ci siamo riusciti, ma alla fine contava portarla a casa.

L’analisi della Champions fine qui? Abbiamo vinto come contava fare, ora però dobbiamo pensare alla partita contro la Lazio che sarà molto difficile. Dobbiamo restare concentrati su questo”.