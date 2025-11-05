"Lo avevo detto ieri: non ci sono gare facili in Champions. Dovevamo approcciare meglio, l’importante era vincere. Sono riuscito a segnare oggi, ma l’importante erano i tre punti". Così Carlos Augusto, ad Amazon Prime Video, parlando a margine di Inter-Kairat 2-1.

Il problema è stato la testa oggi?

"Sì, sì, dobbiamo dimostrare quanto valiamo ogni volta che entriamo in campo. Dobbiamo essere più concentrati, abbiamo fatto una buona partita, magari potevamo sfruttare meglio le occasioni. La cosa importante è la vittoria, ora pensiamo alle prossime".

Perché non eravate concentrati?

"E' difficile rispondere, abbiamo fatto una buona partita. Tutti pensano che queste partite debbano finire 5-0, ma non è così, nel calcio di oggi non ci sono partite facili. L'importante è aver vinto".

Chivu era nervoso, cosa vi ha detto nell'intervallo?

"No, è giusto, lui vuole alzare la soglia dell'attenzione. Eravamo lenti nel primo tempo, però le occasioni le abbiamo create. Abbiamo segnato due volte, ma possiamo migliorare".