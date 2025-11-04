Dura da digerire, per il tecnico dell'AlbinoLeffe Giovanni Lopez, la sconfitta contro l'Inter U23, maturata nel finale di gara con la doppietta di Luka Topalovic dopo un'ottima partita da parte dei seriani che però non hanno evitato la quarta sconfitta consecutiva. Prestazione sottolineata dallo stesso allenatore in conferenza stampa: "Abbiamo stradominato. Meritavamo di vincere, non possiamo competere con queste squadre. Al primo errore ti castigano, oggi l’Inter ha fatto tre gol su tre episodi. Abbiamo fatto 4 partite eccezionali sotto l’aspetto del gioco, siamo labili sotto certi aspetti. Noi prepariamo le gare nei minimi particolari, non siamo in grado di fare il salto che abbiamo fatto lo scorso anno. Qualitativamente l’Inter non ha rivali, noi abbiamo stradominato“.

Non manca però una critica all'atteggiamento dei suoi in alcuni momenti del match, come riporta LacasadiC.com: “Noi abbiamo tanti giocatori infortunati, malgrado questo abbiamo creato tanto. Per il resto, sono incavolato nero. Nelle difficoltà si emerge e si lotta, ora non siamo in grado di farlo. Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, sono arrabbiatissimo“.