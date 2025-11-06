Il Corriere dello Sport non promuove Godinho, al suo debutto in Champions League (aveva fato solo i preliminari).

"Assegnato e poi tolto con OFR il rigore frettolosamente assegnato all’Inter dal portoghese Godinho: bellissimo slalom in area di Bisseck che però, sull’ultima finta, aggancia la gamba destra di Arad, che è già a terra ferma. Non c’è alcun aggancio, solo un contatto, che l’arbitro ha visto al contrario. Revisione e penalty tolto".

Invece poteva starci un altro rigore, in precedenza, su Frattesi: "Arad aveva corso più d’un rischio quando aveva toccato con il ginocchio destro il piede destro di Frattesi che stava correndo ed era in vantaggio. Un po’ meno del contatto Pierotti-Ranieri in Fiorentina-Lecce (insistiamo, quello è rigore, l’autosgambetto è una conseguenza del contatto) ma comunque più rigore di quello dato e poi tolto", si legge.