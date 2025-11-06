"La vittoria sul Kairat spinge l’Inter sempre più in alto nella classifica della Champions League. Con questo successo i nerazzurri hanno calato il poker: quattro partite, quattro trionfi e dodici punti. Soltanto il Bayern Monaco e l’Arsenal, cioè i club che stanno dominando la Bundesliga e la Premier League, hanno tenuto lo stesso passo dei nerazzurri. I quali, e questo è a mio avviso il tasto su cui battere, non sono in vetta alla Serie A, ma inseguono il Napoli a un punto di distanza. Ecco, ritengo che Chivu e i suoi ragazzi, dopo aver messo in cassaforte il passaggio del turno in Champions (a meno di clamorose sorprese che nessuno si augura), debbano concentrarsi sul campionato e imporre la loro forza". Questo il pensiero, espresso sulla Gazzetta dello Sport, di Arrigo Sacchi sul cammino nerazzurro in Europa.

Sacchi consiglia all'Inter ora di pensare soprattutto allo scudetto, anche se ammette che non sarà semplice gestire le forze in Champions dove ogni avversario nasconde vere insidie. "A dir la verità i nerazzurri, prima della rete di Carlos Augusto, hanno avuto parecchie occasioni e, alla fine, hanno meritato il successo - sottolinea l'ex ct azzurro -. Adesso, come spiegato in precedenza, bisogna fare un piano preciso per arrivare nelle migliori condizioni di forma al momento clou della stagione. Certo che quattro attaccanti come Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito non li hanno tante squadre in Europa, e questo è un vantaggio da sfruttare. Chivu fa molto bene a ruotarli, perché in questo modo tutti sono coinvolti, entrano nei meccanismi di gioco della squadra e possono dunque rendere secondo le loro reali potenzialità. Che, a mio avviso, sono davvero notevoli. Forse, proprio per cercare il pelo nell’uovo, si deve sistemare ancora qualcosa nella fase difensiva".