Missione compiuta, per l'Inter: dodici punti nelle prime quattro giornate, l'obiettivo (come scrive Tuttosport) che in casa nerazzurra ci si era prefissi una volta visto il calendario della Champions League. Con una fatica inaspettata alla vigilia la squadra di Chivu ha battuto 2-1 il Kairat ed è prima in classifica.

Gli ottavi non sono ancora certi, l'anno scorso per la qualificazione diretta servirono 16 punti, ma è ovvio che averne già incamerati 12 aiuta non poco considerato che ora ci saranno nel cammino Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Le scelte di Chivu sono state premiate: Lautaro, lasciato in campo nonostante il turnover, ha firmato l'1-0 e poi è uscito dal campo. In precedenza la squadra era sembrata ottima almeno fino al rigore assegnato e poi revocato a Bisseck. Successivamente è subentrata la frenesia e al di là della rete dell'argentino i nerazzurri non hanno brillato, subendo anche il pari. Nemmeno dopo il 2-1 che ha ridato smalto al pubblico di San Siro.