La Gazzetta dello Sport liquida in maniera piuttosto superficiale i casi da moviola di Inter-Kairat. Giusto il giallo al 6' per Jorginho dopo intervento duro ai danni di Lautaro, poi al 16' Frattesi reclama un rigore dopo essere stato atterrato in area da un avversario: secondo la rosea, il nerazzurro fa tutto da solo, ma in realtà l'autosgambetto è causato da un tocco subito.

Al 19', invece, Godinho fischia rigore su Bisseck. Rigore revocato al VAR giustamente: Arad non fa nulla per commettere fallo e il contrasto è di gioco. Al 40’ De Vrij meritava un giallo per trattenuta a Edmilson. Pare eccessiva, al netto del labiale, l’ammonizione a Barella.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
