La UEFA ha reso nota la motivazione con la quale il Gruppo di Osservatori tecnici ha eletto Carlos Augusto 'Player of The Match' di Inter-Kairat Almaty, gara valida per la quarta giornata di League Phase di Champions League: "Ha avuto una precisione nei passaggi pari a quasi il 100%, è stato forte in difesa e ha segnato un gol decisivo e brillante. Questo lo ha reso un degno MVP", si legge.