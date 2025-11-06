Lautaro Martinez non sbaglia un colpo, almeno in Champions League. Come ricorda Tuttosport, con la rete di ieri siamo a dodici nell'anno solare 2025 nel torneo, il migliore davanti a Kane (a -1). E' il gol numero 160 con l'Inter, uno ancora e prende Mazzola tra i bomber all-time del club. E' diventato anche il terzo giocatore nerazzurro a segnare in ciascuna delle prime tre presenze stagionali in Champions dopo Eto'o e Adriano.

Contro la Lazio sarà di nuovo titolare, salvo clamorose sorprese, e potrebbe esserci al suo fianco Marcus Thuram, tornato ieri in campo per lo spezzone finale di gara.