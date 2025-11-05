Al termine del match vinto per 2-1 contro il Kairat Almaty, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco commenta così il risultato a Inter TV: "Non esistono partite facili, abbiamo sottovalutato un po’ la partita, abbiamo sbagliato tante scelte. Contava vincere e fare la quarta vittoria consecutiva in Champions, poi sicuramente si può migliorare.

L’obiettivo era quello di vincerle tutte,a adesso arriva il bello perché affrontiamo le più forti. L’Inter arriva bene dopo la bella vittoria contro la Fiorentina e la vittoria anche se sporca contro il Verona. Credo che arriviamo bene a questa fase della stagione”.