Dalle 12 di oggi, l'Inter ha dato il via alla vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro l'Atletico Madrid dell'Estadio Metropolitano, valida per la quinta giornata della League Phase della UEFA Champions League (l'appuntamento è per mercoledì 26 novembre alle 21). Il tagliando, al prezzo di 50 euro, sarà nominativo, non sarà cedibile e sarà in vendita su trasferte.inter.it.

Sarà possibile acquistare contestualmente al biglietto adulto, nella stessa transazione, un biglietto Under14 purché anche la tessera dell’Under14 sia associata al profilo del tutore su inter.it e rispetti i requisiti richiesti per l’acquisto.

Le indicazioni sulla consegna del biglietto verranno date in un secondo momento ai soli acquirenti, all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di acquisto IMPORTANTE: L'acquisto dei biglietti per le trasferte della League Phase della UEFA Champions League è riservato agli iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club.

LE FASI DI VENDITA:

FASE 1 | ABBONATI – dalle 12:00 di giovedì 6 novembre

Tutti gli abbonati alla stagione 2025-26 potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) al proprio profilo su inter.it

FASE 2 | SOCI INTER CLUB – dalle 10:00 di venerdì 7 novembre

Tutti i soci Inter Club attivi potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi, fino ad esaurimento disponibilità.

È obbligatorio essere iscritti a INTERISTA e aver associato la propria Tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 3 | Salvo disponibilità residue, dalle ore 16:00 di venerdì 7 novembre

Tutti gli iscritti a INTERISTA potranno acquistare un singolo biglietto, intestato a se stessi.