Il match winner della sfida contro il Kairat Almaty, Carlos Augusto, commenta così a Inter TV il match vinto stasera per 2-1 in Champions League: “L’assist di Pio? Ne avevamo parlato sulla pullman, avevo detto che avrei esultato in quel modo. Sono felice di aver segnato ma soprattutto per i tre punti. Oggi non è stata la nostra migliore partita, ma non era scontato essere lì. Non ci sono partite facili, le squadre in Champions hanno qualità. Oggi abbiamo avuto qualche difficoltà, siamo riusciti a vincere ma possiamo fare meglio. Affrontiamo delle grandi squadre, ma queste partite sono belle da giocare per noi. Abbiamo la qualità per vincere ma dobbiamo continuare a lavorare”.